(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 1 terörist ölü ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani İlçesi\'ne bağlı Kırım Köyü\'nrdeki Kel Tepe Mevkii\'nde düzenlenen operasyonda, PKK\'lı 1 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte ölü ele geçirildi. Çermik ve Lice ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda ise, terör örgütüne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve uyuşturucu ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Hani, Lice ve Çermik ilçeleri dağlık ve kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla opherasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bunun yanı sıra patlayıcı yüklü araçları bulmak, işbirlikçileriı yakalamak, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit etmek ve narko-terörizmle mücadele kapsamındaki uyuşturucu maddeleri ele geçirmek amacıyla 18 Ağustos\'ta \"Bayrak-58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu\' yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, bu operasyonda, Hani İlçesi Kırım Köyü Kel Tepe Mevkii\'nde dün saat 06.50 sıralarında, çıkan çatışmada 1 terörist, M-16 Piyade Tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, 2 el bombası, 1 el telsizi, 148 fişek ile ölü ele geçirildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi: \"Çermik ilçesi Aşağışeyhler Köyü mülki sınırları içerisinde, 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü icra edilen temas araması neticesinde tespit edilen 4 ayrı sığınakta; 7 adet Anti-personel Roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 3 adet Anti-tank Roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 220 adet 5.56 milimetre çapında M-16 fişeği, 185 adet Kalaşnikof fişeği, 10 dolu küçük tüp, 12 dolu büyük tüp, 2 bin 260 pil, 35 muhtelif kitap, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi, 20 kilo ttütün, 1 ocak, 84 kilo pirinç, 30 kilo kuru fasulye, 330 kilo şeker, 15 kilo kahve, 20 kilo peynir, 70 kilo bulgur, 170 kilo turşu, 10 kilo tereyağı, 65 litre sıvıyağı, 10 kilo baharat, 35 kilo tuz, 50 kilo salça, 10 kilo çerez, 20 kilo tahin pekmez, 20 kilo reçel, 500 kilo un, 1200 kumanya, 40 kilo çay, 35 kilo mercimek, 50 kilo zeytin, 250 ıslak mendil, 100 tuvalet kağıdı, 2\'şer kazma, kürek, balta, testere, çekiç ele geçirilmiştir.\" Diyarbakır Valiliği açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Lice İlçesi Daralan Köyü mülki sınırları içerisindeki 3 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 14 bin650 kök kenevir bitkisi, 61 bin 160 gram toz esrar ele geçirildiği ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındığı 1 şüphelinin arandığı belirtildi.