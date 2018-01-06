T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Diyarbakır Sanat Sokağı'ndaki binada patlama (2)

BARDAK İÇİNDEKİ EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLMİŞ Sanat Sokağı'nda bulunan Konak Apartmanı'nın 3'ncü katındaki koridorda meydana gelen patlamada bazı işyerlerinin camlarında hasar oluşurken, patlamadan sonra binada bulunanlar tahliye edildi

06 Ocak 2018 20:45

BARDAK İÇİNDEKİ EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLMİŞ Sanat Sokağı\'nda bulunan Konak Apartmanı\'nın 3\'ncü katındaki koridorda meydana gelen patlamada bazı işyerlerinin camlarında hasar oluşurken, patlamadan sonra binada bulunanlar tahliye edildi. Özel harekat timlerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, patlamanın kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3\'ncü katındaki giriş koridoruna bırakılan bardak içerisine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilere yönelik çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BARDAKEL YAPIMI PATLAYICIETTİRİLMİŞ Sanat SokağıKonak ApartmanıOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24