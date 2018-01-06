(Görüntülü Haber) Diyarbakır Sanat Sokağı'ndaki binada patlama

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da genellikle kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı\'ndaki bir binada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor. Diyarbakır\'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi\'nde bulunan araç trafiğine kapalı ve çoğunlukla kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı\'nda bir binanın 3\'üncü katında saat 14.50 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye giden ekipler binada bulunanları tahliye etti. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma devam ediyor.