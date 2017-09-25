(Görüntülü Haber) Diyarbakır Lice'de 1 ton 355 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'ne bağlı Kabakaya Köyü kırsalına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tarlaya gömülü halde değeri yaklaşık 19 bin lira olan toplam 1 ton 355 kilo 75 gram esrar ele geçirdi. Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lice kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, \"Narko-Terörizm operasyonu kapsamında, Lice İlçesi Kabakaya köyü mülki sınırlarına operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarlaya gömülü vaziyette 30 jelikan bidon içerisinde 1 ton 171 kilo 75 gram toz, 184 kilo kubar olmak üzere, değeri 18 milyon 945 bin lira olan toplam 1 ton 355 kilo 75 gram esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınırken, adli soruşturma başlatıldı\" denildi.