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(Görüntülü Haber) Diyarbakır Kocaköy'de iki araç çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda akşam saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

28 Kasım 2017 23:03

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda akşam saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1\'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır\'da hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Diyarbakır-Bingöl karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Lice ile Kocaköy ilçeleri arasında akşam saatlerinde plaka ve sürücüleri alınamayan iki araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1\'i ağır 7 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile yaralılar, Diyarbakır\'daki hastanelere kaldırılırken, Diyarbakır-Bingöl karayolu kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı ve karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. 

 

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