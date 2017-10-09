(Görüntülü Haber) Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği (4) 

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. 2\'üncü katta elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangınla birlikte dumanlar hastaneyi sararken, personel yoğun bir çalışma sonucu 235 hasta ile yakınlarını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kısa sürede tahliye etti. Hastalar yaş gruplarına göre diğer hastanelere sevk edilirken, yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.



Bugün saat 17.30 sıralarında Merkez Bağlar İlçesi, Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri ek binasının 2\'üncü katında, iç tesisat ve elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilen yangınla birlikte yayılan duman nedeniyle hastanede bulunan 235 hasta ve yakını panik yaşadı. Alarma geçen hastane personeli itfaiyeye haber verirken, izinli olan tüm personel de çalışmalara katılmak üzere hastaneye çağrıldı.



Hastane personelin yoğun çabası sonucu hasta ve yakınları kısa sürede, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hastaneden tahliye edildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri de yangına lüdahale etti. Sevk edilen ambulanslarla hastalardan 181\'i yaş gruplarına göre diğer hastanele sevk edilirken, 54 54 yeni doğan yoğun bakım hastası ise hizmet binasında tedavi altına alındı.



Sağlık Müdürü Sait Avar, hastanede bulunan tüm hastaların güvenli bir şekilde başka hastanelere nakil edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Avar, kısa bir süre sonra hastaneye yeniden enerji verileceğini ve hastanenin çalışmalarına devam edeceğini de söyledi.



YANGIN İÇ TESİSAT VE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI



Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği\'nden yapılan yazılı açıklamada ise saat 17.30\'da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniklerin ek binasının 2\'nci katında iç tesisat ve elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktığı belirtilerek şöyle denildi:



\"Yangın kısa devreden kaynaklı kabloların yanması sonucu çıkmıştır. Çıkan alev dağılmadan hemen söndürülmüştür. Ancak, bina içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle bina içerisinde havalandırma çalışmaları başlatılmıştır, Hastanede toplam 235 hasta tedave edilmekteydi. yaşanan durumdan dolayı hiç bir anne, bebek, hasta yakına ve personel etkilenmemiştir. Olay anında toplam 181 hasta il merkezindeki diğer hastanelere kısa bir sürede başarılı bir şekilde transferi sağlanarak tedavilerinin sürdürülmesi sağlanmıştır. 54 yeni doğan yoğun bakım hastamızın tedavisi hizmet binamızda sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Tedbiren 112, AFAD ve TEDAŞ ekipleri hastanemizde hazır bulunmaktadır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bütün etsikliklerin giderilerek, 9 Ekip Pazartesi günü mesai saatleri içinde hasta kabulune devam edilmesi planlanmaktadır.\"