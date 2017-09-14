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(Görüntülü Haber) Diyarbakır, Hakkari ve Van barosundan SİHA raporu TBMM insan hakları komisyonunu göreve davet ediyoruz(1)

Burak EMEKDİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR, Hakkari ve Van Baroları, İktidar ile muhalefet arasında tartışma konusu olan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)'nin Hakkari'nin Oğul köyü kırsılında kullanılması ile ilgili hazırladıkları raporu açıkladı

14 Eylül 2017 18:49

Burak EMEKDİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR, Hakkari ve Van Baroları, İktidar ile muhalefet arasında tartışma konusu olan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)\'nin Hakkari\'nin Oğul köyü kırsılında kullanılması ile ilgili hazırladıkları raporu açıkladı. Raporu açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, yaşanan olayın askeri, idari ve adli yönüyle araştırılıp incelenmesi zorunluluğunu hukuk devleti olmanın bir gereği olarak gördüklerini belirterek, Bu sebeple heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkari iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedirdedi.

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