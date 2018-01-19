(Görüntülü Haber) Diyarbakır-Güre; KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi (1)
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre : "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi
19 Ocak 2018 15:24
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre : \"KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi\'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete
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