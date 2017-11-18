(Görüntülü Haber) Diyarbakır CHP'nin Sağlık Komisyonun 5'nci bölge Çalıştayını Diyarbakır'da yaptı

CHP\'nin Sağlık Komisyonun 5\'nci bölge Çalıştayını Diyarbakır\'da yaptı CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sağlık Komisyonu\'nun Diyarbakır\'da düzenlediği 5\'nci Bölge Çalıştayı\'nda konuşan Muğla Milletvekili Nurettin Demir, bölge insanın çektiği sıkıntıları bildiklerini ifade ederek, Özellikle toplumu ayrıştıran ve kendisine muhalif olduğunu tahmin ettiği yada insanların doğduğu yere göre tavır alan bir iktidarın özellikle bu bölgede, özgürlük ve demokrasilerde ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz dedi. CHP Sağlık Komisyonunun 5\'nci Bölge Çalıştayı Diyarbakır\'da düzenlendi. Bir Otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, CHP Milletvekilleri Nurettin Demir, Hüseyin Çakmak, Niyazi Nefi Kara, Çetin Arık, Erkan Aydın ve sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üyeleri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Çalıştayda Diyarbakır\'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'nun sağlık sorunlarını tartışacaklarını söyledi. Diğer bölgelerdeki Çalıştayları bitirildikten sonra Ankara\'da son bir Çalıştay yapacaklarını belirten Demir konuşmasını şöyle sürdürdü. Amacımız, Türkiye\'deki sağlık sisteminin daha iyi noktaya geterilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sağlıkta özellikle son yıllarda yaşanan, sağlık çalışanlarının çok mutsuz olduğu bir ortamda nasıl bir programla önümüzdeki süreçte neler yapabilirizin yanıtlarını arıyoruz. Bunları konuşmak için geldik. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Türkiye\'nin olağanüstü bir hal içerisinde bugüne kadar neler yaşadığını izliyoruz. Özellikle toplumu ayrıştıran ve kendisine muhalif olduğunu tahmin ettiği yada insanların doğduğu yere göre tavır alan bir iktidarın, özellikle bu bölgede, özgürlük ve demokrasilerde ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bu olağanüstü durumda özellikle devlet memuriyetine girişte ve hizmette bölgemiz insanın ne sıkıntılar çektiğini biliyoruz.Bu genelde Türkiye\'de var ama daha yoğun bir şekilde buralarda var. Buralarda yaşıyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte özgürlük, demokrasi, tam demokrasiyi getirecek bir sürece doğru gidiyoruz. Özgürlük paydasında neler yapabiliriz, nasıl bir ortam yaratabiliriz. Özgürlüklerin olmadığı yerde sağlıkta olmaz, dolayısıyla sağlığın olabilmesi için öncelikle özgürlük gerekiyor, demokrasi, tam demokrasi gerekiyor. Bunun bilinciyle biz sağlık komisyon üyeleri ve Milletvekilleri olarak sizlerin düşüncelerini almaya geldik. Bu zor koşullarda en iyisini nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz, sizlerden öneriler almak, yaşadığımız sakıntı ve sorunları hem bölgesel hem de ülke olarak sizden alacağımız enerji, güç, eleştiri her konuda rahatça burada anlatabilirsinizdedi. Çalıştay daha sonra Milletvekili ve katılımcılar arasında soru-cevap ve öneriler şeklinde devam etti. Görüntü Dökümü ----------------------- -Çalıştaya katılanlar -Milletvekili Demir\'in konuşması -Genel ve detay görüntüler Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA)