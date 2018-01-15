(Görüntülü Haber) Diyarbakır AFAD'a INSARAG sertifikası verildi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR AFAD İl Müdürlüğü; \'Uluslararası Ağır Arama Kurtarma Ekibi\' unvanına sahip olduğu için BM Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) serfitikası almayı hak kazandı. Törende konuşan Vali Hasan Bsari Güzeloğlu, \"Müdürlüğümüz, uluslararası alanda ağır kurtarma ve öncü kurtarma birliği olarak sertifikalanmış oldu. Bu başarıyı gerçekleştiren başta kurum müdürümüz olmak üzere herkesi kutlamak istiyorum\" dedi. AFAD Diyarbakır il Müdürlüğü\'nün INSARAG serfitikası alması nedeniyle tören düzenlendi. Törene katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AFAD İl Müdürü Şükrü Kikizade karşıladı. Vali Güzeloğlu\'na, AFAD İl Müdürlüğü\'nün çalışmaları ve acil arama kurtarma sırasında kullanılan malzemeler konusunda bilgi verildi. Ekipmanları inceleyen Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler daha sonra AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin depremde ve afetlerde mahsur kalanları kurtarma tatbikatını izledi. Tatbikatta, senaryo gereği, yaklaşık 5 saat enkaz altında yaşam mücadelesi veren bir kişinin kurtarılması, yüksekten yaralı kurtarma ve taşıma çalışması yapıldı. Tatbikat sonrası ekipleri tebrik eden Vali Güzeloğlu, AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü\'nün arama kurtarma faaliyetleri kapsamında uluslararası birçok ülkede kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şunları söyledi: \"Müdürlüğümüz, Diyarbakır\'la birlikte 10 ilde, Afet ve Acil Durum Başkanlığımıza bağlı olarak, her türlü arama, kurtarma, afet anında acil müdahale noktasında yetkili ve örgütlü bir kuruluş. Diyarbakır Afet ve Acil Kurtarma Birimimiz, BM Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu\'ndan serfitika almayı hak kazandı. Müdürlüğümüz, uluslararası alanda ağır kurtarma ve öncü kurtarma birliği olarak sertifikalanmış oldu. Bu başarıyı gerçekleştiren başta kurum müdürümüz olmak üzere herkesi kutlamak istiyorum. Diyarbakır\'ımızda depremsellik açısından 17 ilçemizin 11 ilçesi, birinci derece deprem; merkez de ikinci derece deprem bölgesi. Geçmişte yaşanmış maalesef insanlarımızın hayatına mal olmuş depremlerden çıkardığımız dersle, Arama Kurtarma Birliğimizin şu anda çok yetkin bir kapasiteyle hazır olduğunu belirtmek istiyorum.\"