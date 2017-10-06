(Görüntülü Haber) Diyarbakır "Kanepeden düştü" denildi, kendine gelince, "Eşim dövdü" deyip ölen adamın şüpheli ölümü araştırılıyor

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, evde kanepeden düştü iddiasıyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 69 yaşındaki Aydın Uluk, kendine gelince kanepeden düşmediğini eşinin kendisini dövdüğünü iddia ederek polise ifade verdi. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Uluk\'un yakınları, ölümünden sorumlu tuttukları yengeleri Y.U. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, ölmeden önce önce verilen ifade ve yakınlarının şikayeti üzerine Uluk\'un şüpheli ölümünü araştırıyor. Merkez Sur İlçesi Ali Paşa Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası 69 yaşındaki Aydın Uluk\'un eşi Y.U., 27 Haziran tarihinde eşinin yakınlarını arayarak eşinin kanepeden düştüğünü söyledi. Eve gelen Aydın Uluk\'un kız kardeşleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Aydın Uluk\'u Ambulansla ile hastaneye kaldırdı. Aynı zamanda Hepatit B hastası olan Aydın Uluk, Dicle Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, doktorlar Uluk\'un vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit ederek, kız kardeşi S.U\'yu yanına çağırarak, Aydın Uluk\'un vücudundaki darp izlerinden haberi olup olmadığını sordu. Uluk\'un kız kardeşi S.U. ise, ağabeyinin eşi tarafından aranarak kanepeden düştüğünü söylemesi üzerine onu hastaneye götürüdklerini ve darp izlerinden haberleri olmadığını söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Aydın Uluk, 10 gün sonra kendine gelip konuşmayı başlayınca, eşinin kendisini dövdüğünü ve kanepeden düşmediğini söyleyince doktarlar durumu hastane polisine bildirdi. KONUŞMAYA BAŞLAYINCA, \"KANEPEDEN DÜŞMEDİM, EŞİM BENİ DÖVDÜ\"DEDİ Hastane polisi ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz 2017 tarihinde, Aydın Uluk\'un doktorlar eşliğinde ifadesini aldı. Uluk verdiği ifade de, \"Yaklaşık 13-14 gün önce yukarıda belirtmiş olduğum adresimde bulunduğum esnada resmi nikahlı eşim olan Y.U., ben yatağımda yatarken küçük kızım Sultan Ulak\'a bağırdığını fark ettim. Ben de ne olduğunu sordum eşim bir odada bana saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Ben yataktan yere düştüm, yerde de bana vurmaya devam etti. Ayak tırnaklarımdan baş parmak tırnağımı kırdı. Ben yaşlıyım ve Hepatit B hastalığım var. Bu yüzden de günün büyük çoğunluğu halsizimdir. Eşim bana vururken de kendimi koruyamadım. Kız kardeşim ambulansla beraber gelerek beni hastaneye kaldırmamı sağlamış. Beni darp eden eşimden davacı ve şikayetçiyim\"dedi. DURUMU AĞIRLAŞTI VE HAYATINI KAYBETTİ Hastanede polise verdiği ifadeden sonra darp raporu verilen Aydın Uluk\'un durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakım servisine alındı ve yapılan tüm müdahalelere geçtiğimiz Çarşamba ğünü yaşamını yitirdi. Uluk\'un yakınları, kardeşlerinin ölümünden eşi Y.U\'nün sorumlu olduğunu iddia ederek, kardeşlerinin ölmeden önce çektikleri video ve ifadesi ile birlikte suç duyurusunda bulundu. Polis Aydın Uluk\'un ölümüyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, Uluk\'un ölmeden önce çekilen son videosunda, eşi Y.U\'nun kendisine vahşet uyguladığını söylediği ve vücudundaki darp izleri görüldü. Geçtiğimiz yıl eşi Y.U. tarafından Aydın Uluk\'a boşanma davası açtığı daha sonra davadan vazgeçilde belirtildi.