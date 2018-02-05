(Görüntülü Haber) Diyanet-Sen Gaziantep Şubesi'nden Adnan Oktar'a suç duyurusu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - DİYANET- Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet- Sen Gaziantep Şube Başkanı Göral, müftülük binasında basın toplantısı düzenledi. Göral, Adnan Oktar\'ın kendisine ait televizyon kanalındaki Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Oktar\'ın Diyanet ile ilgili sözlerini kendisine iade ettiklerini kaydeden Göral, “Adnan Oktar, Diyanet\'in gelirlerine gelince aklına İslam gelmekte ama kendine saldırı olduğu hissettiğinde de bir devletten herkesin yaşamına olduğu kadar kendi yaşamına ve kepazeliklerine saygı duyulması gerektiğini vurgulamaktadır. İslam’a ve insanlara hizmetkar olan, yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyoruz. İslami değerler üzerinde yıllardır yaptıkları tahribat yetmiyormuş gibi kendi rezil hayatlarını örtbas etme adına ülkemizin dini, manevi, insani, ahlaki ve kültürel hayatını ayakta tutan din görevlileri ve bağlı oldukları kurum, Diyanet hedef alınmıştır. Bu, bir kalkışmadır. İslam’a ve insanlığı karşı bir isyandır\" diye konuştu. Adnan Oktar\'ın arkasındaki güçlerin araştırılmasını istediklerini dile getiren Başkan Göral, şunları söyledi: “Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir. Savcılardan talebimiz odur ki İslam dininin genleriyle oynayan, halkın değerlerimi bile bile aşağılayan, toplumda kin ve nefretin yaygınlaşmasına yol açan, devletin kurumlarına salya sümük saldıran, ahlaksızlığı fikir özgürlüğü diye servis eden bu şer unsurların İsrail ve FETÖ hayranlığı dahi arkalarında var olan güçler ve ekonomik beslenme kaynakları araştırılsın ve hak ettikleri ceza kendilerine verilsin.” Açıklamanın ardından Diyanet- Sen yetkilileri, Gaziantep Adliyesi’ne giderek, Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.