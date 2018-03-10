T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hakkari'de Mehmetçiğe dua etti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof

10 Mart 2018 16:40

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Hacı Sait Camisi\'nde kıldı, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin başarısı için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı için Hacı Sait Camisi’ne geldi. Erbaş, namaz öncesi minbere çıkarak, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi\'ni okudu. Ardından camide sabah namazı kılındı, Kuran-ı Kerim okundu. Sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve camiyi dolduranlar, Türk ordusu ve milleti için dua etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİDiyanetBaşkanı Prof Dr Ali ErbaşHacı Sait CamisiZeytin Dalı HarekâtıMehmetçikBaşkanı Ali ErbaşHacı Sait CamisineErbaşSuriye AfrinZeytin Dalı HarekâtınınFetih SuresiArdındanKuranı Kerim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24