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(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan terörün her çeşidiyle mücadele açıklaması

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)  DİYANET İşleri Başkanı Prof

25 Eylül 2017 18:59

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)  DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Terörün her çeşidine, ayrımcılığa, islamofobiye, toplumu bölücü aşırılıklara karşı hem teorik ve düşünce hem de pratik alanlarda karşılıklı dayanışma içerisinde olmak, ümmetimizin ve toplumlarımızın geleceği, maddi ve manevi inkişafımız bakımından fevkalade önem arz etmektedir\" dedi. 



Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Ali Erbaş, Taksim\'de bir otelde düzenlenen  \'Türkiye Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışması Uluslararası Konferansı\'nın açılış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan ve Türkiye\'nin dostluk ve kardeşlik bağına vurgu yaparak, iki ülke arasındaki İslam işbirliğinin önemine dikkat çekmek için toplandıklarını belirtti. Erbaş, konferansın şimdiye kadar yapılanlara işaret etmek ve bundan sonra yapılacakları niyete ve pratiğe almak üzere kararlılık göstermek açısından önemli olduğunu dile getirdi. 



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki din hizmeti ve eğitimi alanında karşılıklı dayanışma, yardımlaşma anlayışının işbirliği içinde sürdüğünü anlatan Erbaş, \"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki İslam dayanışmasının en güzel örneklerinden birisinin Bakü Devlet Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat Fakültesi\'dir. Azerbaycan Respublikasının neredeyse kuruluşuyla birlikte karşılıklı protokollerle faaliyet göstermeye başlayan İlahiyat Fakültesi\'nde aynı fakülte mezunu Azerbaycanlı gençler Türkiye\'de yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayıp hoca olarak göreve başlayana kadar, Türkiye\'den alanında uzman hocalar Diyanet İşleri Başkanlığımız aracılığıyla destek olmuşlardır. Şimdiye kadar 800\'ün üzerinde mezun veren İlahiyat Fakültesinde 50\'nin üzerinde doktorasını tamamlamış akademisyen, ilim adamı yetişmiştir; bir 50 kadarı da lisans üstü çalışmalarına devam etmektedir\" diye konuştu. 


 

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ 



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye devletinin ve halkının yanında olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:



\"Birbirimizin derdini dert, sevincini sevinç olarak görmemizin bir eseri olarak kardeş Azerbaycan Devletinin Sayın Cumhurbaşkanını, Türkiye\'yi bizzat ziyaret ederek halkımızın ve devletimizin yanında olan Şeyhülislam Allahşükür Paşazade\'yi ve Sayın Mübariz Gurbanlı\'yı 15 Temmuz FETÖ kalkışması karşısında verdikleri desteklerden dolayı teşekkürle yad etmek; şehitlerimiz için Azerbaycan camilerinde okutulan Kur\'anları ve yapılan duaları minnettarlıkla anmak isterim. Terörün her çeşidine, ayrımcılığa, islamofobiye, toplumu bölücü aşırılıklara karşı hem teorik ve düşünce hem de pratik alanlarda karşılıklı dayanışma içerisinde olmak, ümmetimizin ve toplumlarımızın geleceği, maddi-manevi inkişafımız bakımından fevkalade önem arz etmektedir.\"



Konferansta ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren  de birer konuşma yaptı. 

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