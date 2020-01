(Görüntülü Haber) Diyabet Köyü inşaatında sona gelindi, Diyabet Köyü'nün Eğitim Kompleksi törenle açıldı (2)

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE\'nin Doğancılı köyünde yapımına 2012 yılında başlanan Avrupa\'nın en büyük \'diyabet köyü\'nün yapımı büyük ölçüde tamamlandı. 2018 Mayıs\'ında resmi açılışının yapılması planlanan \"Şile Diyabet Eğitim ve Yaşam Köyü\"nün Eğitim Kompleksi dün törenle açıldı. Açılışta konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, \"Bir hayal gibiydi bu araziye ilk geldiğimizde evet ama bakın bu gün bu hayal gerçek oldu\" dedi. Uluslararası Diyabet Federasyonu\'nun dünya diyabet gününde diyabetin önlenmesinde kadının rolünün büyük olması nedeniyle ana temayı \'kadın\' olarak belirledi. Türkiye Diyabet Vakfı da , İstanbul\'u hiç görmemiş Türkiye\'nin çeşitli illerden diyabetli 50 kadını açılışa davet etti. Kompleks de verilen ilk diyabet dersinin ardından kadınlara günün anısına plaketleri sunuldu. Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof Dr. M. Temel Yılmaz da tören yaptığı konuşmada, \"Bu köyümüzde bir arada olduğumuz insanların bizler için değerleri çok büyük. Bu gün bu program için \'siyasetçi çağıralım\', \' ünlü isimler çağıralım\' denildi ve ben \'Hayır. Dostlar ile olalım\' dedim. Bu gün köyümüzde, aramızda olan kim varsa bilin ki her birinin bu köye katkısı olan insanlar olduğunu belirtmek isterim\" dedi. Prof. Dr. Yılmaz, \"Bir hayal gibiydi bu araziye ilk geldiğimizde evet ama bakın bu gün bu hayal gerçek oldu. Bakın Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen bayanlar aramızda. Diyarbakır, Van, Sinop,Trabzon gibi çok çeşitli illerden gelen bayanlar var\" diyerek konuk kadınları tanıttı. Prof. Dr. Yılmaz, ayrıca çocuklar konusunda çok hassas olduklarını onların her türlü tedavi, kontrol imkanlarının en üst düzeyde yapılacağını ve sosyal alanlar konusunda da en ince detayların düşünüldüğünü vurguladı. BAŞKAN TABAKOĞLU: ŞİLE SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ OLACAK Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Diyabet Eğitim Merkezi\'nin aktif olmasıyla birlikte Şile\'nin sağlık turizmi alanında adından söz ettirecek bir markaya dönüşeceğini söyleyerek, \"Ayrıca yine doğasıyla ve sessizliğiyle öne çıkan birkaç köyümüze yabancı yatırımcılar tarafından Gediatri Merkezi yapılması konusunda bazı görüşmelerimiz var. Bu proje hayata geçirilirse Şile\'nin uluslararası bir Gediatri Merkezine dönüşmesi durumu söz konusu olacak. Hemen yakınımızda “Engelliler Merkezi de ayrı bir değerdir\" ifadelerini kullandı. Tabakoğlu \"Bu gün Şile\'de bu tarihi ana tanıklık eden 50 kişiden oluşan Türkiye\'nin farklı illerinden gelen baş tacımız kadınlarımız var.İşte bu Şile için çok önemli ülkenin her yerinde farklı konumlarda bile olsa Şile ismi artık konuşulmakta bu da ilçenin artık bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini görüyoruz\" şeklinde konuştu. DİYABET EĞİTİM VE YAŞAM MERKEZİ 2018 yılının Mayıs ayında açılması planlanan Diyabet Köyü, deniz kenarında 18 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Konferans salonları, konaklama üniteleri, restoranlar ve spor merkezlerine sahip olan Diyabet Eğitim ve Yaşam Merkezi\'nde yılda yurt içinden ve dışından toplam 5 bin diyabet hastasına hizmet vermesi planlanıyor. Diyabetli hastalar, tatil köyü konsepti içinde bir hafta, uzman hekim, hemşire, psikolog ve fizyoterapistten oluşan sağlık ekibiyle birlikte yaşayacak. Diyabetik beslenmeye uygun restoranında diyet uzmanları kontrolünde beslenecek. Her gün, sabah ve akşam uzmanlardan eğitim alacak. Her diyabetli, kan şekerini ve bilgilerini geliştirebilmesi için interaktif çalışmalara katılacak. Gündüz yüzme, tenis, basketbol ve orman yürüyüşü gibi spor aktivitelerine, gece ise eğlence programlarına katılabilecek. Yaşam merkezi ile diyabet hastaları, hem sağlık kontrollerini aksatmayacakları hem de tatillerini yapabilecekler. Diyabet Merkezi\'nde 525 metrekare alanlı havuz ve 30 metrekare çocuk havuzu ile 50 araç kapasiteli açık otopark ve 2 adet açık spor tesisi (futbol, basketbol, voleybol, tenis)yer alıyor.