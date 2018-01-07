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(Görüntülü Haber) 'Diva'dan gazino programı gibi konser

Recai GÜLER- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, Bursa'da konser verdi

07 Ocak 2018 15:12

Recai GÜLER- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği\'nin divası Bülent Ersoy, Bursa\'da konser verdi. Bülent Ersoy\'un Bursa konserinde 1200 kişilik salona 1500 kişi girdi. Sahneye alkışlar arasında çıkan Bülent Ersoy, programına \'Bir ben bir Allah biliyor\' şarkısı ile başladı. \'Ersoy, Türk Sanat Müziği\'nin ölümsüz şarkıları ve ihtişamlı sahne kıyafetiyle dinleyenlerini etkiledi. Bursa\'ya kısa aradan sonra ikinci kez gelmenin sevinci içinde olduğunu söyleyen Ersoy, \"Bana bu gece bu ihtişamı yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Programına Orhan Gencebay\'ın \'Bir teselli ver\' şarkısı ile devam eden Bülent Ersoy dinleyenlerinin gönül teline dokundu. Bülent Ersoy\'u dinleyenler arasında Türk Halk Müziği\'nin usta sanatçısı Bedia Akartürk de vardı. Akartürk\'e \"Hoş geldiniz\" diyen Ersoy, \"Çok kıymetli bir ses sanatkarı ve çok kıymetli bir arkadaşım. Fuarda herkes Bedia Hanım\'ı isterdi. Zeki bey isterdi. Ben hep isterdim. Çünkü çok iyi okur\" diye konuştu. Konser keman ve klarnet şovu ile renklendi.

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