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(Görüntülü Haber) DİSK üyelerinden 'Taşeron' tepkisi

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da DİSK ve konfederasyona bağlı sendika üyeleri, hükümetin taşeron kadrolarında 'ayrımcılık' yaptığını öne sürerek protesto eylemi düzenledi

15 Aralık 2017 20:04

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da DİSK ve konfederasyona bağlı sendika üyeleri, hükümetin taşeron kadrolarında \'ayrımcılık\' yaptığını öne sürerek protesto eylemi düzenledi. Toplanan kalabalık adına konuşan DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması uygulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'nun (DİSK) Tekirdağ\'daki üyeleri hükümetin \'taşeron kadro\' açıklamalarına karşı protesto eylemi düzenledi. Tuğlalı parkta bir araya gelen sendikalılar adına konuşan Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, güvenlik soruşturması uygulamasını kabul etmediklerini söyledi. Taşeron işçi biçiminin Ak Parti iktidarıyla birlikte başladığını ifade eden Şen, Taşeron çalıştırma biçimi AKP iktidara geldikten sonra kamuda ve belediyelerde esas istihdam biçimi haline geldi. AKP döneminde sayıları hızla artan yüz binlerce taşeron işçisi yıllardır akla, mantığı, hukuka ve insan haklarına aykırı biçimde çalıştırılırken, taşeron şirketlere kamudan büyük bir gelir transferi sağlandı. Her seçim dönemi yüz binlerce işçinin umutlarıyla oynandı, seçim sonrası verilen sözler unutuldu. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması uygulaması kabul edilemez. İşçilerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesinin yasal zemini yoktur. Dahası buna gerek de yoktur. Çünkü kadroya alınan işçiler bugüne kadar yaptıkları işleri yapmaya devem edecek. Bugüne kadar bu işleri yapan işçiler güvenlik açısından bir sorun oluşturmadıysa güvenlik soruşturmasına neden ihtiyaç duyuluyor Kaygımız güvenlik soruşturması bahanesiyle siyasal ayrımcılık yapılması ve partizanlık yaşanmasıdır. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması koşulu olmamalı, adli sicil kaydı yeterli olmalıdır şeklinde konuştu.

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