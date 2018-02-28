(Görüntülü Haber) DİSK Temsilcisi Sarı: İzmir'de 6 bin taşeron işçi işsiz kalacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- DEVRİMCİ İşçi Sendikaları (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İzmir\'deki kamu kurumlarında çalışan 6 bin taşeron işçinin işsiz kalacağını belirterek, sorunun çözümü için adım atılmaması halinde 6 Mart Salı günü yarım gün süreyle uyarı amacıyla iş bırakacaklarını açıkladı. Eylemin İzmir Valiliği önünde yapılacağı belirtildi. Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını düzenleyen 696 sayılı KHK çerçevesinde çalışmalar hızlandı. İzmir\'de kurumlar, kadroya alınan ve başvuruları reddedilen personelin listelerini askıya çıkarmaya başladı. Yerel yönetimlerde güvenlik soruşturmasını geçemeyen, emekliliğe hak kazanan ve eski hükümlü olan yaklaşık 2 bin 500 işçinin iş akdinin askıya alınmasının ardından, diğer kamu kurumlarında da benzer uygulamalar ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı incelemeler sonucunda 1057 işçinin iş akdini askıya aldı. Kurum bünyesinde çalışan 7 bin 920 işçi ise kadro hakkı elde etti. DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü\'nde ise 57 personelin başvurusu reddedilirken, belirtilen kriterleri taşıyan 307 işçi, kadrolu oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü\'nde, güvenlik hizmeti, temizlik hizmeti, yazılım uyarlama ve destek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'na bağlı, otel, kantin ve kreşte çalışan bazı personel ile teknik hizmetlerde çalışan toplam 282 kişinin iş akdi askıya alındı. Yine Ege Üniversitesi\'nde 207 personel kadro dışı kaldı. Bu sayı Katip Çelebi Üniversitesi\'nde ise 1057\'yi buldu. SENDİKADAN UYARI EYLEMİ DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, sendikanın yaptığı çalışmaya göre, İzmir\'de 6 bin taşeron işçisinin, 2 Nisan\'dan itibaren işsiz kalacağını kaydetti. Çalışanların kadro beklerken işlerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını belirten Memiş Sarı, İzmir özelinde 6 bin Türkiye genelinde 150 bini bulacak olan işsizler ordusunun toplumsal bir yara haline dönüşeceğini ifade etti. Sarı, \"4857 sayılı iş kanunun tüm gereklerini yerine getiren ve statüsü işçi olan üyelerimizin mağdur edilmemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan konunun acil çözümü amacıyla bir düzenleme bekliyoruz\" dedi. DİSK\' in ve Genel-İş Sendikası\'nın girişimi sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun konuyla ilgili bir çalışmayı bu hafta gündeme alacaklarını kendilerine ilettiğini söyleyen Sarı, eski hükümlü işçilerin kadroya alınma süreciyle ilgili konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Sarı, DİSK\'in 6 Mart\'a kadar süreci takip edeceğini, herhangi bir çözüm önerisinin gündeme gelmemesi halinde üyeleri ile birlikte 6 Mart Salı günü örgütlü oldukları alanlarda yarım gün süreyle iş bırakacaklarını açıkladı. İş bırakan işçilerin, sendika ile birlikte İzmir Valiliği önünde kitlesel bir basın açıklaması yapacağı belirtildi. Genel-İş İzmir 2 No\'lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise yapılacak ilk eylemin uyarı şeklinde olacağını, gelişmelere göre eylem takviminin yeniden şekilleneceğini belirtti. Yıldız ayrıca, salı günü yapılacak eyleme tüm siyasi partilerin de destek vermeleri gerektiğini söyledi. İŞÇİLER TEDİRGİN Bayraklı Belediyesi\'nde çalışan eski hükümlülerden Gökhan Özer adlı işçi de yaşadığı sorunları anlattı. Özer, şunları söyledi: \"Topluma kazandırıldım. Ama şimdi işsiz kalacağım. Ailede 8 kişinin yaşamsal kaynakları benim omuzlarımda. İşimize dayanarak borca girdik, bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. İşimizi geri istiyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Benim ve benim gibi bir sürü işçi var. 2 bin kilometre öteden geldim. Topluma kazandırıldım. Herkesin geçmişinde hata olabilir. Hata yaptık, cezamızı çektik. Böyle bir devirde bizi bu şekilde mağdur etmelerini kınıyoruz. Bize sahip çıkacaklarından şüphem yok. Devlet hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak kapının önüne koymaz. Yapılan haksızlığa devlet yetkilerinin çözüm bulmalarını bekliyorum.\" Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde elektrikçi olarak çalışan eski hükümlülerden Doğan Enes Yıldız da mağdur olduğunu söyledi. Herkesin hayatında hata yaptığını belirten Yıldız, kendisinin de hata yaptığını ve bu hatasının cezasını çektiğini ifade etti. Yaptıklarından pişman olduğunu vurgulayan Yıldız, \"İş sözleşmem feshedilirse ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten sabıkamdan dolayı özel sektörde iş bulamıyorum. Tekrar işten çıkarılırsam ne yapacağım? Bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Bunların sıkıntısı bana yansıdığında eski hatalarımı yapmaktan korkuyorum. Her anlamda kötü olacak. Normal kadro olmasa bile hükümlü kadrosundan işlerimize devam etmek istiyoruz\" dedi.