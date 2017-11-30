(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakü’de (1)

30 Kasım (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile ikili ve üçlü görüşmeler yapmak üzere Bakü’ye gitti.



Mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu “Bu üçlü mekanizmanın etkili olmasını ve bölgesel projelerin hayata geçirilmesinde öncü olmasını istiyoruz. Bağlarımızın güçlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız” diyerek mevkidaşı Elmar Memmedyarov’a teşekkür etti.



Milli Güvenlik Kurulu’nun Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditleri değerlendiren bir platform olduğunu belirterek “MGK hükümete tavsiyelerde bulunur. Benim de katıldığım bir MGK toplantısında özellikle Afrin bölgesinden gelen tehditleri değerlendirdik. Çünkü buradan gerek Fırat kalkanı sebebiyle orduda bulunan askerlerimizle gerekse sınırımızı aşarak o bölgede Türkiye’ye gelen tehditleri nasıl daha önce Kilis’e tehdit geldiği zaman tereddüt etmeden temizlediysek, Afrin veya başka bir bölgeden tehdit gelirse tereddütsüz temizleriz. Askerimiz, güvenlik güçlerimiz ve polisimiz terörle mücadele ve tehditleri yok etme konusunda her zaman hazırdır.” dedi.



ABD’nin YPG’ye silah verilmemesi konusunda verdiği karara da değinen Çavuşoğlu “ABD Başkanı Trump’ın kendisi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda \'bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini\' söyledi. Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz\" diyerek Türkiye\'nin verdiği her sözü tuttuğunu ekledi.



Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile de bir araya gelecek.