(Görüntülü Haber) 'Dirft' yapan düğün konvoyundaki araçlar trafiği kilitledi

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA\'da, düğün konvoyundaki üç otomobilin \'Drift\' olarak adlandırılan aracı yan kaydırma hareketi yapması trafiği kilitledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.



Olay, Bayrampaşa O3 TEM bağlantı yolunda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Bir anda araçlarını durduran düğün konvoyundakiler, trafiği kesti. Ardından 3 otomobil, boşaltılan yolda \'Drift\' yapmaya başladı. Düğün konvoyundaki kişiler, araçlarından inerek \'Drift\' yapan araçları izledi. Bazı kişilerin o sırada meşale yaktıkları görüldü. Bir süre tamamen duran trafik, konvoyun hareket etmesinin ardından normale döndü.