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(Görüntülü Haber) ‘Direniş fitilinin ateşlendiği yer AK Parti İl Başkanlığı’dır’

İSTANBUL, (DHA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmesinin görüldüğü dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda devam etti

18 Aralık 2017 17:10

İSTANBUL, (DHA) - FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nı işgal etmesinin görüldüğü dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumu\'nda devam etti. 14\'ü tutuklu 1\'i firari 15 kişinin yargılandığı davayı AK Parti il Başkanı Selim Temurci, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve vatandaşlar takip etti. 14?üncü Ağır Ceza Mahkemesi?nde görülen dava öncesinde konuşan AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz darbe gecesi işgal girişimine uğrayan tek siyasi kuruluşun AK Parti İl Başkanlığı olduğunu belirterek \'AK Parti İl Başkanlığı işgale, darbeye karşı direniş fitilinin ateşlendiği yerin adıdır. Tanklar meydanlarda dolaşmaya başladığı ilk saatlerden itibaren saat 11:00\'a kadar İstanbul\'da 2 milyonu aşkın üyeyi İstanbul\'un meydanlarını indiren ve herkesi demokrasiye sahip çıkması için davet eden bir merkezin adıdır dedi. \'BİZ TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ\' Dava sonrası konuşan AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Başkanımızın da belirttiği gibi tüm teşkilatımız demokrasiye sahip çıktı. Teşkilatlarımızdan şehitler de verdik, gazilerimiz de oldu. Ancak Türkiye\'de adalet devam ediyor. Bunca öfkemize ve kinimize rağmen hala adaletten vazgeçmiyoruz. Bugünkü yargılamalar da bunu gösteriyor. Biz Türk adaletine güveniyoruz? diye konuştu. ?GERÇEK DIŞI SAVUNMALARINI DİNLERKEN SABRETMEKTE ZORLANIYORUZ? 15 Temmuz gecesi AK Parti İl Başkanlığı binasına ulaşmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, şunları söyledi: ?AK Parti İl Başkanlığı binasına gittiğimizde büyük bir kalabalık oluştu. İl başkanımız da kalabalığı sakinleştirerek oradaki problemi önledi. Suçu olan herkesin cezasını çekmesi için bizler bu davaların takipçisi olacağız. Sanıklar o günkü yaptıklarının dışında gerçek dışı söylemlerle kendilerini savunuyor. İnsan dinlerken hem şaşırıyor hem sabretmekte zorlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nı işgal edenlerin yargılandığı davayı takip eden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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