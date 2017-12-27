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(Görüntülü Haber) Direndiği zabıtalara takma dişiyle tepki gösterdi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te tezgahlarının kaldırılmasına karar verilen pazarcılar ile zabıta görevlileri arasında tartışma çıktı

27 Aralık 2017 15:07

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te tezgahlarının kaldırılmasına karar verilen pazarcılar ile zabıta görevlileri arasında tartışma çıktı. Pazarcılardan Abdullah Çetin, takma dişlerini çıkarıp \"Ağzımda dişim bile yok\" diyerek zabıtaya tepki gösterdi.

İncilikaya Mahallesi\'ndeki tezgah açmayan isteyen ve ruhsatsız satış yaptıkları tespit edilen 100 kadar pazarcıya zabıta izin vermedi. Bunun üzerine zabıtalar ile pazarcılar arasında tartışma çıktı. Pazarcılardan Abdullah Çetin, takma dişlerini çıkarıp gösterirken, \"Çocuğum benden 20 lira kontör parası istedi. \'Oğlum pazara gidelim eğer iş yaparsak sana kontör alırım\' dedim. 20 yaşındaki bir delikanlının neden kalbini kırayım? Ağzımda dişlerim bile yok\" diyerek zabıtaya tepki gösterdi.

Bir süre yaşanan gerginlik, pazarcıların tezgah açmadan evlerine dönmesiyle sona erdi.
 

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