(Görüntülü Haber) Diren köpeğin asitten eriyen bacakları insanlık ölmüş dedirtti

Kadir ÖZEN- Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, 2\'si ön olmak üzere 3 ayağı asitli bir maddeyle temas yüzünden erimiş halde hareketsiz vaziyette bulunan \'husky\' cinsi dişi köpeğin durumu yürek burktu. Hayvanseverlerin \'Diren\' ismini verdiği köpeğin biri tarafından işkenceye mi uğradığı yoksa sorumsuz bir kişinin ortalık yere döktüğü asitli bir maddeye basarak mı bu hale geldiği bilinmezken; yürüme yetisini yitiren köpek için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tedavisi süren Diren\'in 1 ay içinde ayak proteziyle tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor. Yerel hayvan koruma gönüllüsü olan iki çocuk annesi, pet pansiyon işletmecisi 32 yaşındaki Dilara Yıldızlar, 21 Ocak Pazar günü vatandaşlardan gelen yardıma muhtaç, ayakları asitten erimiş zor durumdaki bir köpek ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarda bildirilen Kemalpaşa\'nın Armutlu Mahallesi\'ndeki bir araziye giden Dilara Yıldızlar, 2 ön ve bir arka ayağı erimiş, kemikleri ortaya çıkmış, ölümü bekleyen 5 yaşındaki \'husky\' cinsi dişi köpeği buldu. Vakit geçirmeden köpeği, tedavi için Bornova\'daki bir veteriner kliniğine götürdü. BİR AY İÇİNDE AYAĞA KALDIRILMASI HEDEFLERİYOR Kulakları da kesik olan ve yaşam mücadelesi veren köpeğe, \'Diren\' ismi verildi. Diren\'in biri işkenceye mi maruz kaldığı yoksa sorumsuz bir kişinin ortalık yere döktüğü asitli bir maddeye basarak mı bu hale geldiği bilinmezken; tekrar yürüyebilmesi için seferberlik başlatıldı. Çesal Doğa ve Hayvanseverler Derneği\'nin de desteğiyle köpein durumunu sosyal medyadan öğrenen ve tekrar yürümesi için gerekli protez ayakları yaptırmak isteyen vatandaşlar, 10 bin lirayı aşkın bir meblağ topladı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Diren\'in, yapılacak protezle 1 ay içinde tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor. AKILLARDA 2 SORU VAR Olayla ilgili ayrıca BİMER\'e şikayette bulunulurken, konudan haberdar edilen polis ekipleri de soruşturma başlattı. Başta hayvanseverler olmak üzere duyarlı vatandaşlar, Diren\'in bu hale gelmesindeki bütün ihtimallerin, akılla izah edilebilecek bir şey olmadığını dile getirerek, sorumlusu kimse cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı. HAYVANLAR HEDİYELİK EŞYA DEĞİL Tedavi sürecini anlatan Veteriner Hekim Ali Burak Kaplan, Köpek getirildiğinde 3 ayağında ileri derece yanık tespit edildi. Gerekli müdahalesi yapıldı. Tedavi süreci programlandı. Asitle olması muhtemel. Gerçekten çok yakıcı bir şey olduğu kesin. Çünkü kemikleri hariç tüm yumuşak dokusu, kasları erimiş halde. Ön ayakları dirsek altına kadar, arka ayaklarından bir tanesi ise topuk hizasından yanmış durumdaydı dedi. Gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Kaplan, artık protez sürecinin başladığını, uygun protezin belirlenmesi halinde uygulanacağını, bir ay içinde ise Diren\'i tekrar ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Cins köpeklerin satın alınıp sonraki süreçte bakılamayınca sokağa terk edilmesine de değinen Kaplan, Sokak hayvanı olarak çok fazla cins hayvan getiriliyor. Maalesef kültür oturmuş değil. İnsanlar bir meta olarak davranıyor hayvanlara. Bir hediyelik eşya gibi davranıyorlar. Çocuklara karne hediyesi gibi düşünüyorlar. Heves gidince ya bakım evlerine, şanslı değillerse sokağa bırakılıyorlar. Hayvan beslemek sorumluluk gerektiren bir durum. Çok büyük bir sorumluluk gerekiyor. İnsanlar bunun bilincine varırsa, başta hayvanlar olmak üzere herkes mutlu olur diye konuştu. Diren\'i bulan Dilara Yıldızlar da, Sıklıkla zor durumdaki hayvanlar için ihbar gelir. Diren\'in ihbarı da böyle geldi. Fotoğrafını istedim. Görünce bir arkadaşımla gidip, bulduk. Ölmemesi mucize. Çok uzun süre orada öyle kalmış. Yiyecek yok, su yok. Diren\'in tedavi sürece zor ve uzun bir süreç. Bu bütçeyi dernek olarak bizim kaldırmamız mümkün değil. Hayvanseverlerin desteğiyle kampanyaya başladık. Bir mucize yaşandı. Kısa sürede istenilen miktarın üstünde bir para topladık. Herkese teşekkür ediyoruz dedi. Dilara Yıldızlar, pet pansiyonunda sahiplendirmeyi beklediği 16 köpeğinin bulunduğunu, ancak Diren\'i kendisinin sahipleneceğini söyledi.