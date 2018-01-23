(Görüntülü Haber) Din görevlisi Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

HABER- KAMERA Mesut MADAN-BURDUR, (DHA)BURDUR\'da din görevlisi Rıfat Ayar (40) Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin Harekatı\'nda görev almak için Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi. Burdur İl Müftülüğü\'nde din görevlisi olarak çalışan Rıfat Ayar, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü askerlik yapmak için Burdur Askerlik Şubesi\'ne gelerek dilekçe verdi. Ayar, 1998- 1999 yıllarında Şırnak\'ta askerliğimi tim çavuşu olarak yaptım. Onlarca operasyona ve pusuya katıldım. Kuzey Irak Zaho ve Avaşin operasyonlarında görev aldım. Her türlü silahı kullanabilirim. Şu an 40 yaşındayım ama söz konusu vatan, bayrak olunca 20 yaşındaki heyecanım duruyor dedi. Ayar, dilekçeyi Askerlik Şubesine verdikten sonra da Dilekçem kayda girdi. Bakanlığa gönderilecek diye konuştu.