(Görüntülü Haber) Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle cuma günleri cami önlerinde duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere karşı operasyon yaptı. Cuma namazı çıkışında iki çocuğu ile birlikte dilenen bir kadının üzerinden 1300 TL çıktığı belirtildi. Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, geçen cuma günü dilenci operasyonu yaptı. Küçük Sanayi Sitesi Camii\'nde 7 ile 10 yaşlarındaki iki çocuğu ile dilenerek namaz çıkışında cemaatten para toplayan bir kadının üzerinden 1300 TL çıktığı belirtildi. F.K. isimli kadının çocuğunun kalp hastası olduğunu söyleyerek para topladığı ifade edildi. Tokat\'tan Çorum\'a dilenmek için geldiği belirlenen F.K.\'nın topladığı 1300 TL\'ye el konulurken 109 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların dilencilere para vermemesini isteyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, \"Sokaklarda ve cami önlerinde dilenenlere vatandaşlar itibar etmesinler. Bunlar ihtiyaç sahibi değiller, dilenciliği kendilerine meslek edinmişler. Gerçek ihtiyaç sahiplerine valiliğimiz ve belediyemiz yardımda bulunuyor. Vatandaşlarımız para vermezlerse dilencilerin sayısı artmaz. Vatandaşlarımız bu tür istismarcılara itibar etmesinler\" diye konuştu.