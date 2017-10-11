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(Görüntülü Haber) Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Rüştü Çakıroğlu, dilenci operasyonu bahanesiyle otele götürdüğü meslektaşı Buket Karayol'a sürpriz evlilik teklifi etti

11 Ekim 2017 20:50

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Belediyesi\'nde görevli zabıta memuru Rüştü Çakıroğlu, dilenci operasyonu bahanesiyle otele götürdüğü meslektaşı Buket Karayol\'a sürpriz evlilik teklifi etti. Buket Karayol\'un \'Evet\' yanıtı, Rüştü Çakıroğlu\'nun yüzünü güldürdü. Çanakkale Belediyesi\'nde zabıta memuru Rüştü Çakıroğlu, 8 aydır birlikte olduğu aynı kurumda meslektaşı Buket Karayol\'a ilginiç bir yöntemle evlenme teklifinde bulundu. Çakıroğlu\'nun çalışma arkadaşları, Buket Karayol\'a bir otelde dilenci operasyonu olduğunu ve oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Adrese giden Buket Karayol, karşısında dilenci yerine erkek arkadaşı Rüştü Çakıroğlu\'nu görünce şaşırdı. Rüştü Çakıroğlu, Buket Karayol\'un şaşkın bakışları arasında diz çökerek, alkışlarla sevgilisine sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Buket Akyol, sevgilisinden gelen evlilik teklifi \'Evet\' diyerek kabul etti.

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