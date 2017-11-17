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(Görüntülü Haber) Dilekçelerine yanıt alamayınca drone uçurdu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Zeytinköy Mahallesi'nin Muhtarı Serkan Kar, 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu önünde yaşanan yoğun trafiğin, okul giriş- çıkışlarında tehlike yarattığını anlatabilmek için çektiğ

17 Kasım 2017 20:23

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki Zeytinköy Mahallesi\'nin Muhtarı Serkan Kar, 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu önünde yaşanan yoğun trafiğin, okul giriş- çıkışlarında tehlike yarattığını anlatabilmek için çektiği drone görüntülerini Milli Eğitim Bakanlığı\'na gönderdi. Daha önceki dilekçelerine yanıt alamadığı için bu yöntemi deneyen Kar, caddede trafik polisi görevlendirilmesi talebinde bulundu.

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar, 2 bin 800 öğretmen ve öğrencinin bulunduğu Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu önünde yaşanan yoğunluk nedeniyle, giriş ve çıkış saatlerinde trafik polisi talep etti. Yazılı talebine cevap alamayan Muhtar Kar, okul önünde yaşanan trafik yoğunluğunu drone\'la belgeleyip, görüntüleri de Milli Eğitim Bakanlığı ve ildeki ilgili kurumlara gönderdi. Muhtar Kar, okul önünde sıklıkla hasarlı kazaların meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Mahallemde 15 bin kişi yaşıyor. Kullandıkları tek ortaokul Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu. Okulda ikili öğretim yapılıyor. Öğle ve akşam çıkışlarında yol çok yoğun olduğu için trafik sıkışıyor. Öğrenciler de araçların arasından doğrudan yola fırlıyorlar. Caddede sürekli maddi hasarlı kazalarımız oluyor. Valilikten yetkililer, burada incelemelerde bulundu. Yol alt veya üst geçit yapımı için müsait değil. İstediğim sadece öğle ve akşam trafiğinde, trafik polislerinin önlem alması.\"

Yazdığı dilekçelerden bir çözüme ulaşamadığını belirten muhtar Serkan Kar, \"Bir yıldır defalarca Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi\'ne (CİMER) yazılar yollayıp, Pamukkale Kaymakamlığı ve Denizli Valiliği\'ne dilekçe yazdım. Çözüme ulaşamayınca, yazıyla anlatamadığımı, yüksekten drone görüntüleriyle anlatabileceğimi düşündüm. Çektiğim görüntüleri de yerel yetkililer ile Milli Eğitim Bakanlığı\'na ve İçişleri Bakanlığı\'na gönderdim\" diye konuştu.

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