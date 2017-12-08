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(Görüntülü Haber) Dilbirliği çifti son yolculuğuna uğurlandı (2)

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile hemen ardından saatler sonra vefat eden eşi Nimet Dilbirliği, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı

08 Aralık 2017 20:28

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile hemen ardından saatler sonra vefat eden eşi Nimet Dilbirliği, İstanbul\'da son yolculuklarına uğurlandı.

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