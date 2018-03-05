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(Görüntülü Haber) Dilara Kandak toprağa verildi

Korkuteli'de dün cesedi bulunan Dilara Kandak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak ilçeye getirildi

05 Mart 2018 20:38

Korkuteli\'de dün cesedi bulunan Dilara Kandak\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak ilçeye getirildi. Çayırlı Camii\'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Dilara Kandak\'ın cenazesi İmrahor Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazede Dilara\'nın babası Metin Kandak ve kardeşi Mustafa Kandak, taziyeleri kabul etti. \'BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ\' Alaaddin Mahalle Muhtarı Ünal Şengün, Olay hem mahallemizi hem de bizleri derinden üzdü. Bu tür olayların olmaması için vatandaşımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Direkt 155\'i aramalarını istiyoruz. Şimdiye kadar mahallemizde bu tür olaylar olmuyordu. Oldu. Bizi derinden üzdü. Bir an önce şahıs veya şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Genç bir kadındı. 2 çocuk annesiydi. Korkuteli 5 yerin bağlantı güzergahı. Başka yerde yapılıp da buraya atılmış olabilir dedi.

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