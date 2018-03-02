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(Görüntülü Haber) Dil okulunda 8 kişiyi rehin alan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda bir dil okulunda 8 kişiyi tabancayla rehin aldıktan sonra yakalanan E

02 Mart 2018 14:31

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda bir dil okulunda 8 kişiyi tabancayla rehin aldıktan sonra yakalanan E.K. (51) bir hafta sorguda kaldıktan sonra adliyeye sevk edildi. E.K., \"Her Türk asker doğar, kimse Türk milletine parmak sallayamaz\" diye bağırdı.

Geçen cuma günü, Adapazarı Çark Caddesi\'nde özel bir dil okuluna tabancayla giren fırın işçisi E.K., \"Kahrolsun Amerikan emperyalizmi\" diye bağırarak 8 kişiyi rehin aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alınan E.K. sorguya alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin başka kimselerle veya herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olup olmadığını araştırdı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da farklı bir olayda kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması için kriminal incelemeye alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi altında Adapazarı Yenikent Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. E.K., gazetecilerin \'Neden yaptınız?\' sorusu üzerine, \"Her Türk asker doğar, kimse Türk milletine parmak sallayamaz\" diye bağırdı. E.K. daha sonra adliyeye sevk edildi.
 

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