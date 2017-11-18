(Görüntülü Haber) Dikkatsiz sürücü öldürüyordu

HABER Nabi YAZICIKÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, akaryakıt alan sürücü pompanın takılı olduğunu unutup aracı çalıştırarak ilerleyince yerinden fırlayan pompa görevlinin koluna çarptı. Acı içerisinde yerde kıvranan görevlinin kolu kırıldı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçen günlerde, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nün şantiyesinde meydana geldi. Körfez Belediyesi\'nde çalışan Y.G. resmi plakalı otomobile akaryakıt almak için şantiyeye geldi. Şantiyede görevli S.P. aracın deposuna akaryakıt doldurmak için pompayı takarken, bu sırada Y.G. araca bindi. Y.G. araca pompanın takılı olduğunu unutarak gaza basınca, S.P, pompayı çıkarmak için uğraştı. Aracın ilerlemesiyle gerilen pompa bir anda yerinden fırlayarak S.P\'ye çarptı. S.P. pompanın koluna çarpması ile yere düşerek acı içerisinde kıvrandı. Y.G. aracı durdurarak S.P\'nin yanına gelirken, pompayı yerine koydu. Kolu kırılan S.P. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan olay şantiyede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.