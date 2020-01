(Görüntülü Haber) Dikili'de Gökmen Ulu ve tutuklu gazeteciler için miting

DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde 19 Mayıs\'ta gözaltına alınan, bir hafta sonra tutuklanan ve 134 gündür Silivri Cezaevi\'nde bulunan Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ve tutuklu gazeteciler için miting düzenlendi. Silivri Cezaevi\'nde bulunan gazeteci Gökmen Ulu\'nun memleketi olan Dikili\'nin Atatürk Meydanı\'nda yapılan mitinge CHP Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Musa Çam, Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP\'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Dikili Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Tosun, Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Yazar Hüseyin Yurttaş, Türk tiyatrosu oyun yazarı Haluk Işık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, DİSK-Genel İş Şube Başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube temsilcileri, çevreciler ve Dikilililer katıldı. Adalet ve özgürlük istemi ile toplanan mitingde Gökmen Ulu\'nun ailesi de hazır bulundu. Birçok sivil toplum örgütü ve sendikanın destek verdiği protestoda \'Gökmen Ulu gururumuzdur\', \'Gazetecilik suç değildir\' pankartları açıldı. \'Özgür basın susturulamaz\', \'Gökmen Ulu yalnız değildir\', \'Susma sustukça sıra sana gelecek\', \'Gökmen ulu onurumuzdur\' sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Gökmen Ulu\'nun alerjik astım ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekerek, \"Gökmen, yaşamı boyunca haksızlıklara karşı mücadele etmiş, kimsenin kalemi olmamıştır. Gökmen\'in tutukluluğu toplumun hemen her kesiminde adalet duygularını zedelemiş, vicdanları derinden yaralamıştır. Bizlerin de onuru olan Gökmen kardeşimiz ve halkın haber alma özgürlüğüne hizmet eden diğer tutuklu gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gökmen bir an önce eşine, oğlu Efe\'sine ve ailesine kavuşmalıdır\" dedi. \'ŞEREFİMLE GİRDİM ŞEREFİMLE ÇIKACAĞIM\' Daha sonra CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tarafından Gökmen Ulu\'nun gazeteci ağabeyi Oben Ulu aracılığıyla ilettiği mesaj okundu. Gökmen Ulu mesajında şunları söyledi: \"Bilmenizi isterim ki ben bildiğiniz Gökmen\'im. Merak etmeyin, iyiyim. Şerefimle girdiğim bu yerden şerefimle çıkacağım. Büyük resme bakıldığında, yaşananların farkındalığı ve olgunluğu içindeyim. Bir fırtına beni memleketimin güzel insanlarından, sevdiklerimden ve yuvamdan kopardıysa da kısa bir zaman sonra hepinizle kucaklaşacak olmanın umudu içindeyim. Beni bilirsiniz, halkımızın acıları ve ülkemizin savrulduğu tehlikeler kendi derdimi bastırıyor. Bu güzel vatan, dedelerimizden miras, evlatlarımıza bırakacağımız mukaddes bir emanettir. Yurdumuzun bütün çocuklarının güzel, huzurlu ve mutlu bir geleceği olsun istiyorum. Sözlerimi beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.\" \'BASKI VE ZULÜM ORTAMINDAYIZ\' Mitingde konuşan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, \"Bugün gazeteciler, işçiler, çoluk-çocuk muhalefette olan herkes, terörle veya FETÖ ile ilişkilendirilip, tutuklanıyor. Böyle bir baskı ve zulüm ortamındayız. Ama bu meydanın adı Atatürk Meydanı. Atatürk\'e olan bağlılığımızla mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek inancımızla bugünleri aşacağız. Bunların hesabını elbet bir gün soracağız\" dedi. Gökmen Ulu\'yu cezaevinde ziyaret ettiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ailesine büyük özlem duyduğunu hatırlatarak \"Eşinin, evladının ve ailesinin hasretini çekiyor. Onun dışında Gökmen\'i hiçbir şey yıkamaz. Sağlık sorunları var. Sağlık durumu beton duvarları içerisinde tedavi görmediği için gittikçe bozuluyor. Gökmen ne yapmış, kime zararı olmuş? Gökmen gazetesinin verdiği görevi yerine getirmek için gazetecilik görevini yapmış. Dünyanın her yerinde cumhurbaşkanları, devlet başkanları gazeteciler tarafından takip edilir\" dedi. \'TARİH MÜCADELE EDENLERİ YAZAR\' CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise birlik ve beraberliğin önemini hatırlattı. Gazetecilere yapılanların diktatör ve faşist anlayışın birer göstergesi olduğunu iddia eden Çam, \"Tarih ihanet edenleri değil mücadele edenleri yazmıştır\" diye konuştu. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; \"Umudu büyütmek için, Mustafa Kemal\'in aydınlığı Türkiye\'yi yeniden kuşatana kadar, özgürlük bu kent meydanlarında coşkuyla, rüzgarlar gibi esene kadar mücadeleye devam edeceğiz\" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da \"Özgürlük diyen, adalet diyen 80 milyonu da Silivri\'de hapse mi atacaksınız? Susmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz\" diye konuştu.