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(Görüntülü Haber) Dikili'de 52 Suriyeli göçmen yakalandı

Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 52 Suriyeli göçmen yakalandı

11 Eylül 2017 01:09

Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 52 Suriyeli göçmen yakalandı.

Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında Dikili’nin 2 mil açıklarında, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan Suriyeli göçmen grubu tespit etti. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 Suriyeli göçmeni yakaladı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirilen göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

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