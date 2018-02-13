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(Görüntülü Haber) Dikili'de 43 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8'i kadın, 43 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

13 Şubat 2018 14:36

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8\'i kadın, 43 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri, dün sabah, Dikili ilçesinin Bademli Kabakum önlerinden bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, saat 08.00 sıralarında lastik botun yerini tespit depi durdurdu. Ekipler, içindeki 24\'ü Orta Afrika, 10\'u Eritre, 4\'ü Yemen, 2\'si Suriye, 2\'si Somali ve 1\'i Senegal uyruklu, toplam 43 kaçağı yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Dikili Limanı\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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