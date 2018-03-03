(Görüntülü Haber) Dikili'de 154 kaçak yakalandı

Haber- Kamera Oben ULU DİKİLİ (İzmir), (DHA)İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 154 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri dün sabaha karşı Dikili açıklarında devriye görevindeyken, içinde kaçakların bulunduğu ve yasa dışı yollardan Midilli Adası\'na doğru ilerleyen 3 ayrı lastik bot tespit etti. Botları durduran ekipler, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Kamerun, Gana, Angola, Senegal gibi Afrika uyruklu 154 kaçağı yakaladı. Yakalananlar arasında çok sayıdaki bebek de dikkat çekti. Kaçaklar, ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yakalananlara insani yardım yaptı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.