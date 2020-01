(Görüntülü Haber) Dijital dönüşüm Kapalıçarşı'yı vurdu"

İSTANBUL, (DHA) - GLOBAL şirketlerin üst düzey yöneticileriyle öğrencileri buluşturan \'MEC Talks C-Level\' etkinliğinde konuşan Kiğılı IT Direktörü Gürkan Taşkıran, perakende sektörünün dijital dönüşümle beraber tamamen değiştiğini söyledi. Taşkıran, \"Kapalıçarşı dünyanın en eski alışveriş merkezi ama dijital dönüşüm en çok bu klasik yerleri vuruyor. Buradaki alışveriş ve müşteri alışkanlıkları değişti. İnsanlar artık \'ben\' merkezli yaşıyor\" dedi. Medipol Üniversitesi Management and Economics (MEC) Kulübü’nün organize ettiği \'MEC Talks C-Level\' etkinliği global şirketlerin üst düzey yöneticileriyle öğrencileri bir araya getirdi. Üniversitenin Kavacık Güney Kampüs\'te gerçekleşen etkinliğe, Kiğılı Bilgi Teknolojileri Direktörü Gürkan Taşkıran, Türkiye Sigorta Birliği Bilgi Teknolojileri Yönetici Mustafa Özen, Deloitte Türkiye Partneri Ali Çiçekli, Pegasus Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Doğuş Enerji Finans Müdürü Kâmil Özalp, Logitech Türkiye CEO’su Mustafa Uyar, Morhipo Finans Müdürü Cem Yaşar Ozey ve çok sayıda öğrenci katıldı. İş dünyasının önde gelen çalışanları sunumlarında dijital dönüşüme dikkat çekerek öğrencilere teknolojinin uzağında kalmamalarını tavsiye etti. Yakın gelecekte dünyayı nelerin beklediği hakkında bilgi veren yöneticiler, dijital dönüşümle beraber yaşamın ıskalandığını belirterek; tamamen değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak gerektiğini vurguladı. \"ÖĞRENCİNİN SORU SORMAYA GELİNCE DİLİ LAL OLUYOR, BUGÜNÜ FIRSATA ÇEVİRMEYE BAKIN\" Organizasyonun açış konuşmasını yapan Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, üst düzey yöneticilerin bu tür etkinliklere katılmasının öğrenciler açısından önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Öğrencilerin genelde soru sormadığından şikayet eden Doç. Dr. Alayoğlu, \"Bugünü eminim fırsata dönüştürmeye çalışacaksınız. Bizlerin derslerde verdiğimiz teorik bilgilerin bir nevi iş hayatına yansımalarını konuşmacılar sizlerle paylaşacak. Bunun da size derslerde edindiğiniz bilgilerden çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öğrencilerle ilgili olarak gördüğüm sıkıntı öğrenci soru sormuyor, \'sorunuz var mı?\' dediğimizde dilleri lal oluyor. Bugünkü konuşmacılarımız, bugün buradalar; sonra iş yerine gidecekler o yüzden bunu fırsata dönüştürüp soru sorun\" dedi. \"DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAPALIÇARŞI\'YI VURDU\" Söyleşide ilk söz alan Kiğılı Bilgi Teknolojileri Direktörü Gürkan Taşkıran, konuşmasında dijital dönüşümün insan hayatını nasıl etkilediğini, olumlu ve olumsuz yanlarını ele aldı. Dijital dönüşümlerin en çok klasik yerleri vurduğunu belirten Taşkıran, \"Kapalıçarşı dünyanın en eski alışveriş merkezi, dijital dönüşüm en çok bu klasik yerleri vuruyor. Buradaki alışveriş ve müşteri alışkanlıkları değişiyor. Şu an en yeni perakende yapısı ise \'Amazon go\' diye konsept mağaza, burada satışçı, kasiyer, çalışan yok. Siz cep telefonunuzla mağazaya giriyorsunuz, ürünleri alıyorsunuz, çıkarken herhangi bir yere ödeme yapmıyorsunuz. Otomatik olarak aldığınız ürünler mobil cihazlar üzerinden ödemesi yapılıyor\" diye konuştu. \"İKİSİ DE MÜŞTERİSİNİ ÇOK İYİ TANIYOR\" Kapalıçarşı ile Amazon go arasındaki farklılık ve benzerliklere vurgu yapan Taşkıran, müşterilerin yeni perakende eskiyi aradığını ve \'ben\' merkezli yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Kapalıçarşı ile arasında yüzyıllar olmasına rağmen ikisi de alışveriş deneyiminde müşterisini çok iyi tanıyor. Eski esnaflara gittiğinizde müşteriye ismiyle hitap eder, ailesini, ne yediğini, içtiğini bilir. Kaç gündür gelmiyorsun diye müşterisiyle konuşur. Müşteriler yeni perakende de eskiyi arıyor. Böyle de bir dönüşüm var, herkes kendine özel kampanya, alışveriş deneyimi istiyor. Çünkü herkes özel, özellikle yeni nesil tamamen \'ben\' merkezli yaşıyor.\" \"DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BERABER YAŞAMI ISKALIYORUZ\" Dijitalin yıkıcı etkisine de değinen Taşkıran, \"Bu yıkıcı etkisi de şu Amazon firması perakendeyi girdiği her yerde, ülkede kökünden değiştiriyor. Bütün taşları yerinden oynatıyor. Ayrıca dijital dönüşümle beraber biz o anı yaşamak yerine sosyal medya üzerinden başkalarıyla paylaşalım, canlı yayın yapalım, videosunu çekelim istiyoruz. Bu da bize anı yaşamamızı ıskalatıyor\" dedi. ÖZEN: DİJİTALLEŞMENİN GETİRDİĞİ EN BÜYÜK YIKIM MESLEKLERDE OLACAK Türkiye Sigorta Birliği, Bilgi Teknolojileri Yönetici Mustafa Özen ise, öğrencilere bundan sonra atacakları adımlara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Özen, şöyle konuştu: \"Bundan sonra atacağınız adımları daha dikkatli atmanız gerekiyor, çünkü şu anda teknolojinin dokunmadığı alan yok. Dolayısıyla meslekler de değişiyor, bazı meslekler bu süreçte yok olacak, bazıları ise değişecek farklı bir forma girecek. Dijitalleşmenin getirdiği en büyük yıkım bence mesleklerde olacak. Gelecekte bizim robot iş arkadaşlarımız olacak. Şu anda biz yapay zekayı daha çok bilgi sistemlerimizin arkasında kullanıyoruz. Gelecekte bunlar ön tarafa geçecek, insan robotlaşacak.\" ÇİÇEKLİ: SİZİ GELİŞTİRECEK ŞİRKETTE VE YETENEKLİ İNSANLARIN YANINDA İŞ HAYATINA BAŞLAYIN Deloitte Türkiye Partneri Ali Çiçekli de, öğrencilere mutlaka kendilerini yetiştirip ileriye taşıyabilecekleri bir şirkette ve yetenekli insanlarla çalışmalarını önerdi. Çiçekli, \"Mutlaka ve mutlaka kendinizi yetiştirebileceğiniz, ileriye taşıyabileceğiniz ve sizi dünya vatandaşı haline getirecek, vizyonunuzu açabileceğiniz bir şirkette ya da kurumda çalışın. Öyle bir ortamda iyi yetişmiş ve yetenekli insanların yer aldığı ortamda iş hayatına başlamanız ve bu kurumları aramanızda fayda olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu. ÇİÇEKLİ: BAŞARI VE İTİBARDAN DAHA FAZLA BESLENİYORUM Bu zamandan sonra beslendiği kaynaklar hakkında bilgi veren Çiçekli, \"Beslendiğim kaynak \'etrafına ilham veren bir profesyonel misiniz?\', Kaç kişiyi yetiştirebiliyorsunuz?, ne kadar genç insanları destekleyebiliyorsunuz? oluyor. Yani başarı ve itibardan daha fazla beslendiğimi gözlemledim. Gerçekten sizin iş hayatına başlarken bu besleneceğiniz kaynakların, seveceğiniz işin ne olduğunu iyi seçip ona göre başlamanız lazım. Her ne olursa olsun bu işi sevmeseniz dahi finans formasyonunu bağımsız denetim firmasında en az 2 yıl almanızı tavsiye ederim, sizin için çok faydası olacaktır\" ifadelerini kullandı. UYAR: TEKNOLOJİYİ TAKİP EDİN Öğrencilerin kaygılarının farkında olduğunu söyleyen Logitech Türkiye CEO\'su Mustafa Uyar ise korkularını yenen kişilerin hayatı da yendiğini belirtti. Zamanı iyi kullanırken zamandan keyif alınması gerektiğini aktaran Uyar, \"Keyif alınmadan kullanılmış zaman kaybedilmiş bir zamandır. Size yeni çıkmış teknolojileri takip etmenizi öneriyorum. Dünya global bir köy ve bu köyden habersiz yaşayanlar gelecek zamanda başarısız olacak\" dedi.