(Görüntülü Haber) Didim'de vegan festivali başladı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) TÜRKİYE\'nin ilk ve tek vegan festivali olan \'Didim VegFest\', insanlık tarihinde doğa bilimleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Tales\'in şehri Aydın\'ın Didim ilçesinde başladı. İlki geçen yıl düzenlenen ve bu yıl 20-23 Nisan\'da gerçekleşecek festivale, 200 bin ziyaretçi bekleniyor. Didim Belediyesi tarafından bu yıl 2\'incisi düzenlenen VegFest, kapılarını ziyaretçilere renkli görüntülerle açtı. Dört gün sürecek festivalde, birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Festival alanında uzman bilim insanları, vegan aktivistler ve uzmanların katılacağı paneller, yerel halkın yöresel binlerce yıllık mutfaklarından lezzetlerini sunduğu stantlar, atölye çalışmaları, yarışmalar, Antik Milet Kenti ile Apollon Tapınağı\'nı birbirine bağlayan Kutsal Yol Yürüyüşü, konserler, rekor denemeleri, doğa çalıştayları ve üniversiteler arası Vegan Yemek Yarışması etkinlikleri yer alacak. Festivalde ayrıca çocuklar için 4 gün boyunca etkinlikler gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Gastronomi Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu tarafından vegan yemek atölyeleri, yemek şovları ve yarışmalar yapılacak. Ünlü şefler Gabriel Sponzo, Hasan Ali Karabulut, Emre İdrisoğlu, Ömer Afacanoğlu, Barış Onbaş, Dr. Emrah Köksal Sezgin festivale konuk olacak. Türkiye\'nin neredeyse tüm illerinden katılan çok sayıda vatandaş yaptıkları ürünleri stantlarda sergiledi. Almanya\'dan gelen Erbil Günar\'in buğdaydan yaptığı döner, pide ve lahmacun ziyaretçilerden ilgi gördü. \"200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ\" Bu yıl 200 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirten Didim Belediye Başkanı CHP\'li Deniz Atabay, \"Çok zor bir iş seçtik. Dünyaya ve özellikle Türk insanına, vegan felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir yaşam tarzıdır. Eğer Türkiye\'den bir vegan felsefesi anlatılacaksa, bu en iyi anlatım noktasının Ege olduğu zaten aşikardır. Hem insanların yaşam tarzı itibariyle hem de Ege yaşantısı, Ege insanının doğal beslenme başlanma noktasıdır. Didim\'e gelen otobüslerde insanlar yer bulamıyor. Bu yıl vegan festivalinin 4 gününde 200 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz\" dedi. \"BU YIL DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ\" Festivalden çok şey beklediklerini dile getiren Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ise, \"Geçen yıl ilkini düzenlediğimizde çok ciddi bir beklenti içindeydik. İyi olup olmayacağı konusunda çok soru işaretleri kafamızda vardı. Ama geçen yıl iki günde 40 bin civarında bir ziyaretçinin buraya gelmesinden dolayı oldukça memnun olduk. Bu yıl daha fazlasını bekliyoruz\" diye konuştu. \"BELKİ DE DÜNYADA BÖYLE BİR FESTİVAL YOK\" Vegan Festivali Organizasyon Danışmanı Beslenme Diyet Uzmanı Kevser Başkara, \"Çeşitli yemek festivallerinden farklı olarak, burada aktivisler, hayvan özgürlüğü yazarları, gazeteciler, sağlık profesörleri gelip, veganlığı hayvan hakları boyutunda eşit şekilde anlatıyorlar. Bu açıdan bu festival çok önemli. Belki de dünyada böyle bir festival şu anda yapılmıyor. Dünyada yapılan festivallerde genelde vegan ürün satışı üzerine yapılıyor. Ama Didim\'de, Tales\'in ilk yaşadığı topraklarda olması, Apollon tapınağının etrafında olması çok önemlidir\" dedi.