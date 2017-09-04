(Görüntülü Haber) Didim ve Akbük sahillerinde bayram hareketliliği

Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Didim İlçesi\'ndeki Akbük sahili, Kurban Bayramı\'nın üçüncü gününde de turistlere ev sahipliği yaptı. Bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala Didim ve Akbük sahillerindeki doluluk devam etti. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlerken CHP\'li Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği günlerde tatilcilerin Didim\'de serinlediğini ifade eden Atabay, \"Şehir merkezlerinde yaşayan ve bunalan vatandaşlarımız bayram tatilinin de 10 güne çıkartılması üzerine soluğu Didim ve Akbük\'te aldılar. Şu an itibarı ile sahil bölgelerimizde doluluk oranımız oldukça iyi. Bu durumdan sahil bölgelerinde bulunan esnaflarımız otel motel işletmecilerimiz de oldukça memnunlar. Bizler bu yoğunluğun eylül ayının sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz\" dedi.