T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Didim ve Akbük sahillerinde bayram hareketliliği

Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Didim İlçesi'ndeki Akbük sahili, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de turistlere ev sahipliği yaptı

04 Eylül 2017 14:41

Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Didim İlçesi\'ndeki Akbük sahili, Kurban Bayramı\'nın üçüncü gününde de turistlere ev sahipliği yaptı. Bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala Didim ve Akbük sahillerindeki doluluk devam etti. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlerken CHP\'li Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği günlerde tatilcilerin Didim\'de serinlediğini ifade eden Atabay, \"Şehir merkezlerinde yaşayan ve bunalan vatandaşlarımız bayram tatilinin de 10 güne çıkartılması üzerine soluğu Didim ve Akbük\'te aldılar. Şu an itibarı ile sahil bölgelerimizde doluluk oranımız oldukça iyi. Bu durumdan sahil bölgelerinde bulunan esnaflarımız otel motel işletmecilerimiz de oldukça memnunlar. Bizler bu yoğunluğun eylül ayının sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAK DİDİM Aydın DHA AYDIN DidimAkbükKurban BayramıBayramDidimYerliCHP Didim Belediye BaşkanıDeniz AtabayBuAtabayBizler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24