(Görüntülü Haber) DHA muhabiri Gülten Özbey Paris'te anıldı

Paris, 19 Şubat (DHA) - Paris’te 6 Şubat’ta yaşamını yitiren Doğan Haber Ajansı Paris muhabiri Gülten Özbey için yakınlarının ve sevdiklerinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Paris Başkonsolosluğu tören salonunda düzenlenen anmaya, Özbey’in oğlu, AA Brezilya Muhabiri Ömer Yetkin Acar, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Başkonsolos Barış Tantekin, gazeteci arkadaşları, Paris’teki Türk derneklerinin temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda yakını katıldı. Paris’te her kesime yakınlığı ve yerel Türk derneklerine verdiği destekle tanınan Özbey için düzenlenen törene katılım yoğun oldu. Anma töreni Özbey’in Paris’teki hayatından kareler sunan bir video gösterimi ile başladı. Gazeteci arkadaşlarının Gülten Özbey ile yaşadıkları özel anları anlattığı açılışın ardından, Başkonsolos Barış Tantekin söz alarak, \"Her ölüm erken ölümdür, biliyorum. Gülten Hanım’ın ölümü de ani ve erken oldu ve bizi çok üzdü. Kendisine tanrıdan rahmet diliyorum\" dedi. Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da, \"Söyleyecek kelime bulamıyorum; Gülten Hanım hepimiz için değeli bir gazeteci idi. İşine ciddiyetle sarılması, her etkinliği izlemeye çalışan azmi, çalışkanlığı ile hepimizin hayatında yer etti. Şimdi böyle bir toplantı onsuz eksik gibi. Sanki şimdi şu kapıdan girecek ve kamerasını yerleştirerek çekime başlayacak. Ani gidişiyle bizi çok üzdü. Yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun\" diye konuştu. Yakınlarının tek tek söz alarak Özbey’i anlattığı törenin kapanış konuşmasını oğlu Ömer Yetkin Acar yaptı. Yoğun katılım karşısında duygulandığını dile getiren Acar, \"Babam, abim ve son olarak annemi kaybettikten sonra bu dünyada artık yalnız kaldığımı düşünmüştüm. Ama artık görüyoum ki, burada çok büyük bir ailem var. Bu kadar çok ve farklı kesimden insanın annemi anlatmasının arkasında annemin herkese yardım etmeye çalışan kişiliği vardı. Biz de O’nun gibi karşılık beklemeden insanlara yardım etmeli ve dokunmalıyız\" dedi. Tören, Özbey onuruna toplu fotoğraf çekimi ve \"Hanımeli Kadınları\" adlı derneğin gönüllü olarak hazırladığı yemek ve helva ikramıyla sona erdi. (Fotoğraflı)