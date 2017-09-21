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(Görüntülü Haber) Devrilen traktörün sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktörün sürücüsü 20 yaşındaki Sema Acem öldü, kardeşi 16 yaşındaki Merve Acem ise ağır yaralandı

21 Eylül 2017 00:18

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktörün sürücüsü 20 yaşındaki Sema Acem öldü, kardeşi 16 yaşındaki Merve Acem ise ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Anıcık Mahallesi\'nde meydana geldi. Sema Acem yönetimindeki 01 E 7819 plakalı traktör, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Sema Acem yaşamını yitirirken, yanında bulunan kardeşi Merve Acem ise yaralandı. Merve Acem, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acem, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Osmaniye\'ye sevk edildi.

Yaşamını yitiren Sema Acem\'in cesedi ise jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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