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(Görüntülü Haber) Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü 57 yaşındaki Ahmet Gülay, öldü

16 Aralık 2017 01:19

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü 57 yaşındaki Ahmet Gülay, öldü.

Olay, akşam saatlerinde, Akyazı Reşadiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde temizlik yaptıktan sonra eve gitmek için yola çıkan Ahmet Gülay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Gülay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Ahmet Gülay\'ın cesedi, morga kaldırıldı.

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