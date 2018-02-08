(Görüntülü Haber) Devrilen TIR'ın sürücüsü alkollü çıktı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR\'ın hafif yaralanan sürücüsü Mehmet B.\'nin, 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi.



Kaza, dün gece Tekirdağ- Şarköy karayolunun Ballı Mahallesi mevkiinde gece yarısı meydana geldi. İstanbul\'dan Şarköy ilçesine tahta palet taşıyan Mehmet B. (49) yönetimindeki 34 LA 6348 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 metrelik şarampole devrilerek yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Mehmet B. ayakta tedavi edildi. Mehmet B.\'nin yapılan kontrolünde 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet B. ile ilgili soruşturma sürüyor.



