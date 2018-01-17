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(Görüntülü Haber) Devrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte kurtarıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, devrilen TIR'ın kabininde sıkışan sürücü, iki saalik çalışma ile kurtarıldı

17 Ocak 2018 19:57

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, devrilen TIR\'ın kabininde sıkışan sürücü, iki saalik çalışma ile kurtarıldı. Kaza, İzmir-Bursa Karayolu\'nda meydana geldi. Karacabey\'den Bursa yönüne giden Nezir Küçükşekerci (51) yönetimindeki 16 HDG 24 çekici plakalı TIR , Karakoca Mahallesi yakınlarında emniyet şeridine devrildi. Kaza nedeniyle İzmir-Bursa Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Devrilen aracın kabininde sıkışan sürücü Küçükşekerci, gelen itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışma sonunda kurtarıldı. Sağlık durumu ağır olan sürücü, Karacabey Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

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