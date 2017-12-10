T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Devrilen beton pompasının altında kalan işçi öldü

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işçisi Abdullah Değirmenci, devrilen beton pompasının altında kalarak yaşamını yitirdi

10 Aralık 2017 12:34

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işçisi Abdullah Değirmenci, devrilen beton pompasının altında kalarak yaşamını yitirdi. Yalıçıftlik Mahallesi\'nde saat 18.00 sıralarında inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası devrildi. Beton pompasının dağıtım kolunun altında kalan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Değirmenci yaşamını yitirdi. Değirmenci\'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHAMUĞLA BodrumAbdullah DeğirmenciYalıçıftlik MahallesiBetonDeğirmenciBodrum Devlet HastanesiMuğla Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24