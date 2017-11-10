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(Görüntülü Haber) Devlet sanatçıları, Ata'yı kavşaktaki anıtın önünde andı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde kavşaktaki anıt önünde andı

10 Kasım 2017 15:14

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde kavşaktaki anıt önünde andı. Sanatçılar, yanlarında getirdikleri enstrümanla İstiklal Marşı çaldı.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünden Antalyaspor Kavşağı\'na yürüyerek geçen Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, kavşaktaki Atatürk Anıtı önünde, Atatürk\'ün hayata veda ediş saati 09.05\'te saygı duruşunda bulundu. Aynı anda kavşaktaki akan trafik de durdu. Vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Orkestra, saygı duruşunun ardından yanlarından getirdikleri müzik aletleriyle İstiklal Marşı\'nı çaldı. Orkestra Şefi İbrahim Sezer, Ata\'yı bu şekilde anmak istediklerini söyledi. Kendi istekleri ve duyguları ile bu anma biçimini gerçekleştirdiklerini belirten Sezer, \"65 kişilik ekibimizle buraya geldik. Herhangi bir görevlendirme olmadı, yürekten buradayız\" dedi. Kısa törenin ardından sanatçılar yürüyerek tekrar AKM\'ye döndü.

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