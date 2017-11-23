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(Görüntülü Haber) Devlet hastanesinde tekerlekli sandalyeler için yeni uygulama

DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde tekerlekli sandalyeler için yeni uygulama başladı

23 Kasım 2017 02:37

DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'nin acil servisinde tekerlekli sandalyeler için yeni uygulama başladı. Tekerlekli sandalyenin bağlı olduğu zincirdeki aparata 1 lira yerleştirenler sandalyeyi kullanabiliyor. İşleri bitenler tekerlekli sandalyeyi yerine getirince paralarını geri alıyor.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'nin acil servisinin önüne konulan tekerlekli sandalyelerin kullanımı için yeni uygulama getirildi. Bazı marketlerdeki alışveriş arabalarında uygulanan yöntemde olduğu gibi tekerlekli sandalyelerin bağlı olduğu zincirdeki aparata 1 lira yerleştirenler, sandalyeyi kullanabiliyor. Hastaneye yakınlarını getirenler, özellikle yaşlı hastaları olanlar aparatlara paraları yerleştirerek sandalyeleri kullanabildi. Tekerlekli sandalyeyi geri getirenler paralarını geri aldı.

Hasta yakınları uygulamanın yanlış olduğunu belirterek, \"Tekerlekli sandalyelerin paralı hale getirilmesi kötü bir durum. Bazen madeni para bulunamayabilir, bu durumda hasta yakınları ne yapacak?\" dedi.

 

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