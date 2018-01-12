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(Görüntülü Haber) Dev yapılar arasında kaybolan cennet -3

Özgür Deniz KAYA - Ali AKSOYER -  Güven USTA - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) DANIŞTAY durdurdu, İstanbul 6

12 Ocak 2018 14:04

Özgür Deniz KAYA - Ali AKSOYER -  Güven USTA - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) DANIŞTAY durdurdu, İstanbul 6. İdare Mahkemesi \'devam\' dedi.  Başakşehirlilerin birkaç yıla kadar nefes almak için koştuğu  Bahçeşehir göletinde imara açılan alanda  çalışmalar tartışmalar arasında sürüyor. Gölet alanındaki ihaleyi alan firma, satın aldığı yan parsele ise konut yapımına başladı. Gölet çevresini de bir duvar gibi çok katlı binalar sardı.  8 ay arayla havadan çekilen görüntüler yapılaşmadaki farkı ortaya koyuyor.


 



 


 

CHP\'liler çalışmaların hukuksuz şekilde devam ettiğini öne sürerken Başakşehir Belediyesi, \"Herhangi bir hukuksuz işlem yok\" açıklamasını yaptı.



İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal\'ın Başakşehir Belediye başkanlığı yaptığı dönemde 103 milyon TL\'ye bir inşaat firmasına ihale edilen Bahçeşehir göletindeki alanda inşaat çalışmaları devam ediyor.


 

 


 

8 AYDA ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK FARK





Mülkiyeti Başakşehir Belediyesi\'ne ait alanda belediye meclisi tarafından alınan kararla başlatılan çalışmalara, CHP\'li Meclis üyelerinin açtığı dava sonucunda Danıştay 8. Daire Başkanlığı tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Bir kaç yıla kadar Başakşehirlilerin rahat bir nefes almak için koştuğu \'gizli cennet\'te çalışmalar tartışmalar arasında sürüyor. Gölet bölgesinde imara açılan alanda yapılar kısa sürede yükselmeye başladı. Gölet alanının çevresini ise çok katlı binalar sardı. Gölet alanındaki ihaleyi alan firma, satın aldığı yan parsele ise konut yapımına başladı.





8 ay arayla çekilen havadan görüntüler yapılaşmadaki farkı ortaya koydu.


 

 


 

\"BÖYLE GİDERSE ZARAR DAHA DA ARTACAKTIR\"





CHP\'li meclis üyeleri Danıştay\'ın kararına rağmen çalışmaların hukuksuz şekilde devam ettiğini öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin CHP\'li üyesi Abdulhadi Akmugan ,  \"Bize göre, bu makinelerin acilen durması lazım\" dedi.



Akmugan, \"Daha üst bir mahkeme yok. Biz buranın durdurulmasını bekliyoruz. Çalışmalar devam ederse, belediyemiz çok büyük bir tazminatla karşı karşıya kalacak. Bu firma da mağdur olacaktır. Sanki mahkeme kararı yokmuş gibi devam ediyorlar. Bu üç mahkemeden bir tanesi sonuçlandı. Üst mahkemelerin tamamı bizim lehimize karar verdi. Böyle giderse zarar daha da artacaktır. Bu firmanın tazminatı daha da artacaktır. Zararın neresinden dönülürse kârdır, bir an önce durdurulması lazım. Üst mahkeme kararları bağlayıcıdır. Sayın Mevlüt Uysal\'dan bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz\" diye konuştu.


 



 


 

\"BURANIN MÜHÜRLENMESİ GEREKİYOR\"





İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman ise \"Bu siyasetçilerin gözü ranttan başka bir şey görmüyor. Burada insanların hafta sonu çocuklarıyla rahat rahat dolaşmasına engel oluyorlar. Gölete ve Bahçeşehir\'e yapmış oldukları büyük bir ihanettir. Biz bunun için İBB\'de soru önergesi verdik; ancak henüz cevabını alamadık. Cevabını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çalışmalar devam ediyor. Burada bir kanunsuzluk var. Acilen ilçe belediyesi tarafından buranın mühürlenmesi gerekiyor. Biz CHP olarak bunun takipçisi olacağız\" dedi.


 

 


 

\"DURDURULMASI İÇİN İŞLEM YAPILMASI GEREKİYORDU\" 





Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut da, \"En son Danıştay 13. Dairesi, belediyenin itirazına \'geçersiz, reddediyorum\' dedi, buradaki yürütmenin durdurulması talebini istedi. Ancak gördüğünüz gibi inşaatlar devam ediyor. Bu karar çıktıktan sonra inşaat çalışmalarını hızlandırdılar\" şeklinde konuştu. 





Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri Avukatı Cenk Söbe ise, \"İnşaatın belediye tarafından durdurulması için işlem yapılması gerekiyordu. İnşaatı durdurdu belediye; ama daha sonra burada bir yer satın aldığını belirten bir kişi, \'burada inşaat devam etmeli, benim haklarım zayi oluyor\' diyerek dava açtı ve durdurulan inşaat, bu dava ile devam ettirildi\" diye konuştu.



BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ: HUKUKSUZLUK YOK, ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK





Başakşehir Belediyesi yetkilileri de Gölet projesi ile ilgili inşaat çalışmalarının hukuka aykırı olmadığı ve çalışmalara devam edileceği belirtti. Açıklamada, \" Bize 103 milyon TL verilecek şekilde ihale edildi. Gölet alanının mevcut imarı ile ilgili şu ana kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bahse konu alan 229 bin 798 metrekaredir. Burada yüzde 5\'lik, yani 11 bin 489 metrekarelik imar izni var. Bunun dışında inşaat çalışması yapılması söz konusu değildir\" denildi.







\"TEK KATLI DÜKKANLAR YAPILACAK\"



\"Hukuksuz bir durum olsa, belediye burada çalışma yapmaz\" denilen açıklamada \"Herhangi bir hukuksuz işlem yoktur. Burada yüksek binalar değil, tek katlı dükkanlar yapılmaktadır. Ev değerlerinin düşmesi diye bir durum da söz konusu değildir. Gölet alanındaki inşaat çalışmaları tüm engellemelere rağmen devam edecektir\" ifadeleri yer aldı.

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