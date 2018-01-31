(Görüntülü Haber) Dev petrol platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platform, İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Dev platform, saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden Boğaz\'a girdi. Gemi Karadeniz\'e doğru ilerliyor. Dev platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Platform, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınına geldiğinde durdu. Bir süre batırma işlemi gerçekleştirileceği belirtilen platformun daha sonra köprünün altından gececeği belirtildi. Platformun geçişi boğaz kıyısından merakla izlendi