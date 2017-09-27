(Görüntülü Haber) Dernek lokaline kumar baskınında gizli geçit ortaya çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen bir dernek binası lokaline polis yeniden baskın düzenledi. Baskında giysilerin asıldığı portmantonun arkasında, sokağa çıkan gizli bir geçit olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak\'ta bir süre önce kumar oynandığı için mühürledikleri bir dernek binası lokalinde, mührün sökülüp yeniden kumar oynandığı ihbarı üzerine, belirtilen yere baskın düzenlendi. Baskında lokalde tombala adı altında 48 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı araştırmada lokalde giysilerin asıldığı portmantonun arkasında sokağa açılan gizli bir geçidin de olduğu ortaya çıktı. Duvarın delinerek açılan geçitten polis baskınlarında müşterilerin çıkarıldığı önü sürüldü. Polis ekipleri kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 227\'şer lira idari para cezası uyguladı, dernek yöneticisi 1 kişi hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür bozmak suçundan yasal işlem başlatıldı. Ekipler lokaldeki 4 televizyon, 1 tombala makinesi, 1 kamera ve 1 fana el koydu.