(Görüntülü Haber) Dernek binası mezatla açıldı

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği binasının açılışı kümes hayvanları mezatıyla yapıldı. Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği\'ne belediye tarafından verilen Alparslan Türkeş Parkı\'ndaki hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Kümes hayvanları mezatının da yapıldığı açılışa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Belediye Meclis Üyesi Adnan Öztaş, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Metin Gün ve davetliler katıldı. Programda Başkan Mustafa Çöl tarafından kurdele kesilerek dernek binasının açılışı yapıldı. Açılış sonrası Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin, Belediye Başkanı Mustafa Çöl\'e, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren\'e ve Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Metin Gün\'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi. Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Tabi ki bu insanlar farklı yerlerde, farklı camialarda hiç de lüzumlu olmayan şeylerle meşgul olabilecekken, böyle güzel vesileyle aynı çatı altında toplanmış bulunmakta. Bu ve bunun gibi vesilesi güzel olan şeyler Sandıklı\'mıza yapılması lazım. Süs tavuğu ihalemizin yanında ülkemize hitap edebilen güvercin var. Yapılabilecek güzel çalışmaların emsalinin misali olmasını, örnek olmasını temenni ediyorum. Bu çatı altında bulunduğumuz yer ülkemizin birçok iline, ilçesine, beldesine hatta büyük şehrine örnek olabilecek güzel bir tesisleşme olmuş dedi. Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin de bir yıl önce bir avuç insan olarak yola çıktıklarını kaydederek, Dernekleşmeden birçok aktiviteye imza attık. Yaban hayvan yemleme, kan bağışı, engelli sandalyesi alma gibi çalışmalarımız oldu. Kendi çapımızda dernekleşip yolumuzda devam etmek istedik. Bu yolda Belediye Başkanımız Mustafa Çöl bir dediğimizi iki etmedi. Bir çatı altında toplanmamızı sağladı. Bundan iki üç gün öncesi de federasyon üyeliğimiz onaylandı. Allah nasip ederse bundan sonra da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz diye konuştu. Konuşmalar sonrası ise kümes hayvanları mezatına geçildi. Mezatta tavuk, ördek ve kaz gibi kümes hayvanları 50 ile 550 lira arasında değişen rakamlara alıcı buldu. Mezatta ilk görücüye çıkan ve Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği\'ne hediye edilen Layt Brahma cinsi tavuk 550 liraya Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından alındı.